В аэропорту Кольцово отменяются рейсы в Дубай

В аэропорту Кольцово отменяют рейсы в Дубай (ОАЭ), следует из данных сайта аэропорта. Несколько авиакомпаний заявили об отмене перелетов, в том числе «Аэрофлот».

Ранее, из-за обостренной ситуации на Ближнем Востоке самолеты «Уральских авиалиний» по пути в Дубай начали возвращаться обратно, в Россию. Также скорретктирует свое расписание авиакомпания «Победа». Сообщается, что воздушное пространство Ирана будет закрыто до 3 марта.

Напомним, утром 28 февраля министерство обороны Израиля объявило о нанесении «превентивного удара» по Ирану «с целью устранения угроз для страны». Вскоре Израиль закрыл воздушное пространство после превентивного удара. Позднее, к операции под названием «Рычание льва» присоединились США. В Тегеране слышны взрывы, зафиксированы перебои со связью, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи эвакуирован. Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — уничтожение иранского флота и оборонной промышленности.