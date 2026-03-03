Цена газа в Европе превысила $700

Цена газа на бирже в Европе впервые с января 2023 года превысила $700 за 1 тыс. куб. м. Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $711 за 1 тыс. куб. м, или €59,015 за МВт·ч. С начала дня рост котировок превысил 30%.

Цены на природный газ перешли к росту после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Целью операции американские власти назвали в том числе смену власти в Иране и остановку его ядерной программы. При атаке погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Власти Ирана пообещали быстро избрать ему замену. С начала военных действий цены на газ в Европе прибавили более 20%.

