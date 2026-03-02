Цены на газ в Европе прибавили более 20% после начала атаки на Иран

Цены на газ в Европе выросли на 21% после начала военной операции США и Израиля против Ирана. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость апрельских фьючерсов на природный газ на хабе TTF в Нидерландах на пике выросла на 24,69%, до €39,85 за 1 МВт·ч, или около $491 за 1 тыс. куб. м. К 10:40 мск цена на газ увеличилась на 21,06%, до €38,7 за 1 МВт·ч. Это примерно $471 за 1 тыс. куб. м.

Цены на природный газ подскочили после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Целью операции является смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота, заявил президент Дональд Трамп.

