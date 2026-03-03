Электровозоремонтный завод в Ростове обновит серию грузовых электровозов

Ростовский-на-Дону электровозоремонтный завод (РЭРЗ, входит в АО «Желдорреммаш») приступил к среднему ремонту и внешнему обновлению серию электровозов. Речь идет о модельном ряде ВЛ80С — одном из основных локомотивов грузовых магистральных перевозок в России. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ростовской области Фото: Правительство Ростовской области

Всего планируется отремонтировать восемь машин из 19 секций. Техника будет отличаться фирменным цветографическим оформлением: нижнюю часть кузова сделают темно-зеленой, верхнюю — светло-зеленой. Также на лобовой части появится заметный желтый треугольник.

Первые два локомотива, двухсекционный ВЛ80С-1485 и трехсекционный ВЛ80С-2127/1913, уже прошли восстановление и отправлены на Горьковскую железную дорогу.

Мария Хоперская