ЦАХАЛ сообщил о гибели главы штаба иранского «Кудс» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об убийстве Резы Хузаи — главы операции по наращиванию вооружений «Хезболлы» и начальника штаба ливанского корпуса в иранских силах «Кудс». По данным пресс-службы ЦАХАЛ, он погиб вчера во время удара израильских сил по Бейруту.

Силы «Кудс» — подразделение спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Оно проводит операции за пределами Ирана, отвечает за военную разведку и взаимодействие с другими исламскими движениями по всему миру. В 1982 году силы «Кудс» проникли в Ливан, где способствовали созданию «Хезболлы».

«Он (Реза Хузаи.— “Ъ”) отвечал за связь между террористической организацией “Хезболла” и иранским режимом, в частности, за обеспечение поставок иранского оружия в соответствии с потребностями “Хезболла”»,— сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

По данным израильской армии, Реза Хузаи помогал восстанавливать силы «Хезболлы» после операции «Северная стрела» осенью 2024 года. Он также участвовал в контрабанде оружия из Ирана в Ливан и курировал программы производства оружия «Хезболлой» на ливанской территории.

Утром 2 марта начальник Генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир объявил о начале операции против «Хезболлы». Ливанское движение, утверждают в израильской армии, вступило в военный конфликт на стороне Ирана и ударило ракетами по территории Израиля. ЦАХАЛ отчиталась об ударах по складам оружия, пусковым установкам и ракетным комплексам ливанского движения. При атаке погиб 31 человек, еще 149 — получили ранения. Днем ранее ЦАХАЛ призвал жителей 50 населенных пунктов Ливана эвакуироваться из–за предстоящих атак по объектам организации.