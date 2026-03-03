Ливан отвел часть войск от границы с Израилем

Армия Ливана отвела часть подразделений с опорных пунктов на границе с Израилем в районе Айта аш-Шааб, сообщает ливанская газета Al-Akhbar. Военнослужащих уводят с приграничных позиций в Айта аш-Шааб, Аль-Каузах, Дебель, Рамия, Айн-Ибль и Рмейш. Подготовка к отводу сил началась вчера после получения информации о планах Израиля продвинуться к упомянутым населенным пунктам.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. При атаке погиб верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи. Также были убиты главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне и глава парламентской фракции ливанской организации «Хезболла». В ответ Иран атаковал Израиль и американские базы в Персидском заливе.

