Глава парламентской фракции «Хезболлы» погиб при ударе Израиля по Бейруту

Председатель парламентской фракции «Верность сопротивлению» Мухаммед Раад погиб в результате атаки Израиля на южные пригороды Бейрута. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. По их данным, в общей сложности погибли не менее 10 человек.

Фото: Mohamed Azakir / Reuters Мухаммед Раад

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Также были убиты главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.

