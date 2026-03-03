В Таганроге объем финансирования дорог достиг 411 млн рублей

В 2026 году на развитие и содержание дорожного хозяйства в Таганроге выделили 411,4 млн руб. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог

Самой крупной статьей расходов стало содержание дорог, на которое выделили 211,7 млн руб. Ремонт дорожного полотна обойдется в 92,2 млн руб., а на освещение и безопасность выделили 46,3 млн руб.

В целом городской бюджет в 2026 году остается социально ориентированным. Доходы Таганрога составляют 14,6 млрд руб., а расходы — 14,8 млрд руб.

Мария Хоперская