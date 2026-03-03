Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
За февраль пропало 68 жителей Ростовской области

За февраль в Ростовской области пропало 68 человек. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого отряда «Лиза Алерт».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Живыми из указанного количества нашли 46 жителей региона. Еще двоих нашли погибшими. В шести случаях удалось разыскать родственников, а в восьми — установить личность разыскиваемых. Один поиск передали в телепроект «Жди меня».

Две заявки остаются в статусе «не найдены». Еще три обращения не получили подтверждения.

Мария Хоперская

