За февраль пропало 68 жителей Ростовской области

За февраль в Ростовской области пропало 68 человек. Об этом сообщили в пресс-службе добровольческого отряда «Лиза Алерт».

Живыми из указанного количества нашли 46 жителей региона. Еще двоих нашли погибшими. В шести случаях удалось разыскать родственников, а в восьми — установить личность разыскиваемых. Один поиск передали в телепроект «Жди меня».

Две заявки остаются в статусе «не найдены». Еще три обращения не получили подтверждения.

Мария Хоперская