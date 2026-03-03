Самыми необычными именами в Ростовской области стали Рози и Стивен

В марте в Ростовской области самыми необычными именами стали Рози и Стивен. Информация об этом опубликована на официальном портале ЗАГСа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Английское имя Рози олицетворяет красоту и нежность. Согласно традиционной трактовке, таким именем подчеркиваются жизнерадостность и упорство. Имя Стивен также пришло из английского языка, но по происхождению оно греческое. Буквальный перевод слова означает «венок» или «корона», что символически трактуется как «награда», «слава» и «честь».

По данным на начало марта, среди необычных женских имен также фигурировали Нане, Сабина, Эмина и Салима. В список редких имен для мальчиков вошли также Арьян, Рамин, Байхан и Климент.

Мария Хоперская