На Дону рак груди стал самым распространенным онкозаболеванием среди женщин

Рак груди в Ростовской области стал самым распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На указанный вид онкозаболевания пришлось 17,8% от общего количества выявленных случаев. В группе риска находятся женщины старше 50 лет, которые страдают от гормональных нарушений, имеют лишний вес или злоупотребляют алкоголем. Курение также является провоцирующим фактором.

На втором месте рак кожи, на который пришлось 8,6%, а на третьем месте — рак предстательной железы и 7,6% случаев. Болезнь коварна тем бессимптомным протеканием, из-за чего ее выявляют чаще на поздних стадиях. На поздних этапах пациенты жалуются на боли в костях и проблемы с мочеиспусканием. На четвертом месте по распространенности находится рак тела матки (6,6%). Заболевание чаще всего диагностируют у женщин старше 55 лет. Главный тревожный сигнал — кровянистые выделения в постменопаузе. Пятое место у рака ободочной кишки, на который пришлось 6,3% от общего числа случаев. Болезнь с одинаковой частотой поражает и мужчин, и женщин в возрастном диапазоне от 50 до 75 лет.

В прошлом году в Ростовской области на учете в онкологической службе состояли около 85 тыс. жителей. Этот показатель вырос на 0,25% по сравнению с предыдущим годом.

Мария Хоперская