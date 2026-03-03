В результате ударов США и Израиля по Ирану погибли пять бойцов КСИР

Пять бойцов военно-воздушных и военно-морских сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) погибли в результате ударов США и Израиля по южной иранской провинции Бушер. Об этом сообщило в соцсети X иранское агентство ISNA.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и американские базы в Персидском заливе. Сегодня центральное командование США отчиталось об уничтожении командно-контрольных пунктов КСИР и средств ПВО Ирана. Дональд Трамп заявил, что США располагают «практически неограниченным» запасом боеприпасов, чтобы вести войну с Ираном «вечно».

