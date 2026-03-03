США уничтожили командно-контрольные пункты КСИР и средства ПВО Ирана

Вооруженные силы США уничтожили командно-контрольные пункты Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и другую военную инфраструктуру Ирана. Об этом заявили в Центральном командовании США.

«Американские войска уничтожили… иранские средства ПВО, пусковые установки ракет и беспилотников, а также военные аэродромы»,— сообщается в публикации американского командования в соцсети X. Вооруженные силы США продолжат предпринимать действия против угроз Ирана, отмечается в сообщении.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика атаковала Израиль и американские базы, расположенные в Персидском заливе. Ракетные удары по Ирану затронули 130 населенных пунктов в стране. По данным Общества Красного Полумесяца Ирана от 2 марта, число жертв с начала атаки на Исламскую Республику достигло 555 человек.