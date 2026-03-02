Великобритания готовит план эвакуации сограждан с Ближнего Востока

На фоне эскалации конфликта США и Ирана британские власти готовятся эвакуировать своих граждан из стран Ближнего Востока. План наземной спасательной операции может затронуть «сотни тысяч» британцев, сообщает Daily Mail.

По данным газеты, после обострения конфликта 94 тыс. британских подданных зарегистрировали свои контакты в МИД Великобритании. В это число помимо туристов входят британцы, которые проезжали через регион транзитом. Сейчас ведется разработка плана эвакуации по суше в Саудовскую Аравию из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Катара. Этот план приведут в действие только в том случае, если станет ясно, что воздушное пространство останется закрытым на длительный период, уточняет издание. Лондон также ведет переговоры с региональными авиакомпаниями, включая Emirates, Qatar и Etihad, о помощи в эвакуации.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предоставил США разрешение на использование британских военных баз на Ближнем Востоке.

