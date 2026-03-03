Первый самолет «Аэрофлота» для вывоза россиян из ОАЭ вылетел из Москвы

Первый самолет «Аэрофлота» (MOEX: AFLT) для вывоза российских туристов из ОАЭ вылетел ночью из Москвы в Дубай. Это следует из информации онлайн-сервиса Flight Radar. По его данным, самолет вылетел в 3:17 мск из Шереметьево с опозданием на час.

Сейчас самолет летит над Саудовской Аравией. С учетом задержки борт прибудет в международный аэропорт Дубая (DXB), как ожидается, в 11:47 мск. Рейс выполняет широкофюзеляжный самолет Boeing 777 вместимостью более 400 пассажиров.

По оценкам Минтранса РФ, сейчас в ОАЭ находятся 20 тыс. россиян. Многие из них не могут вылететь из страны после начала военной операции США и Израиля в Иране 28 февраля. Исламская Республика начала военную операцию в ответ — страна бьет по американским базам в регионе. Под удар попадают и гражданские объекты — в Дубае были повреждены международный аэропорт DXB и отель «Бурдж-эль-Араб». «Аэрофлот» и S7 выполнят рейсы из ОАЭ для вывоза россиян. По данным «Ъ», другие российские перевозчики направили подобные запросы.

Подробности — в материале «Ъ» «Война с Ираном расширяет географию».