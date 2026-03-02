S7 3 марта выполнит рейс из ОАЭ для вывоза россиян

S7 3 марта выполнит рейс из ОАЭ, чтобы вывезти застрявших в стране россиян. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале. Самолет из международного аэропорта Дубая (DXB) до Новосибирска вылетит в 18:00 по местному времени.

Полет будет выполнен на воздушном судне Airbus A321 с технической посадкой в Анталье для дозаправки. «Также авиакомпания запросила разрешение на выполнение рейсов из Дубая в Москву 3, 4 и 5 марта, а также из Дубая в Новосибирск 4 и 5 марта»,— уточнила пресс-служба S7.

В первую очередь на рейсах будут вылетать пассажиры, чей рейс был запланирован на 28 февраля. Авиакомпания призвала находящихся в Дубае пассажиров внимательно следить за изменениями в расписании по своему рейсу. Информация о вылетах будет отправляться адресно, в том числе по SMS.

ОАЭ закрыли небо для полетов гражданских судов 28 февраля из-за операции США и Израиля в Иране. В ответ Исламская Республика начала атаковать американские базы в регионе. В Дубае были повреждены гражданские объекты — международный аэропорт DXB и отель «Бурдж-эль-Араб». Сейчас, по подсчетам Минтранса, в ОАЭ находятся более 20 тыс. россиян. Три вывозных рейса из ОАЭ 3 марта выполнит «Аэрофлот». По данным «Ъ», другие российские перевозчики направили запросы на организацию таких рейсов.

