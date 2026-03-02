«Аэрофлот» 3 марта выполнит три рейса из ОАЭ для вывоза россиян

«Аэрофлот» (MOEX: AFLT) 3 марта выполнит три рейса из ОАЭ, чтобы вывезти застрявших в стране россиян. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

В пресс-релизе отметили, что на вывозных рейсах в первую очередь будут отправляться пассажиры, вылет которых был запланирован на 28 февраля. Россияне смогут покинуть ОАЭ на самолетах:

SU525 Дубай (DXB) – Москва (SVO) (с увеличенной провозной емкостью);

SU525D Дубай (DXB) – Москва (SVO);

SU531 Абу-Даби (AUH) – Москва (SVO) (с увеличенной провозной емкостью).

«Авиакомпания самостоятельно проинформирует пассажиров о дате и времени вылета по телефону и на почту, указанную в бронировании»,— сообщили в «Аэрофлоте». Региональные рейсы в/из Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга отменены до 8 марта. Чтобы добраться в пункты назначения, пассажирам придется сделать пересадку в Москве.

Сегодня «Аэрофлот» запросил разрешение на выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян. По данным «Ъ», другие российские перевозчики направили подобные запросы. ОАЭ закрыли небо для полетов гражданских судов 28 февраля из-за операции США и Израиля в Иране. В ответ Исламская Республика начала атаковать американские базы в регионе. В Дубае были повреждены гражданские объекты — международный аэропорт DXB и отель «Бурдж-эль-Араб». Сейчас, по подсчетам Минтранса, в ОАЭ находятся более 20 тыс. россиян.

