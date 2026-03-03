Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из Ростовской области в Азербайджан отправили 20 тонн кормовых смесей

С 24 по 27 февраля из Ростовской области в Азербайджан отправили 20 тонн кормовых смесей. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Продукцию признали безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и соответствующей требованиям страны-импортера. Ее качество также подтвердили в ходе лабораторных исследований.

Разрешение на вывоз выдано Россельхознадзором в автоматизированной системе «Аргус».

Мария Хоперская

