Трамп: США близки к завершению целей операции в Иране

Президент США Дональд Трамп сказал, что Соединенные Штаты близки к достижению целей операции «Эпическая ярость» против Ирана. Ранее он говорил, что военная операция может идти дольше запланированных четырех-пяти недель.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Ken Cedeno / Reuters

«Я пойму. Это то, чем я занимаюсь, я многое знаю, и я абсолютно точно пойму, когда цель будет достигнута. Это уже очень близко. Мы наносим большой урон. Мы основательно отбрасываем их назад»,— сказал господин Трамп в интервью телеканалу NewsNation.

Как добавил президент США, его не беспокоит угроза атак на американские военные базы на Ближнем Востоке и даже по самой территории Соединенных Штатов. «Это часть войны, нравится ли это людям или нет»,— указал он.

США и Израиль начали операцию против Ирана 28 февраля. По словам Дональда Трампа, Вашингтон изначально прогнозировал, что операция продлится около месяца. Он не исключил, что война может затянуться, хотя, по его словам, сейчас операция идет с опережением графика.