Бюджет госпрограммы «Информационное общество» в Ростовской области вырос в 17 раз

Размер субсидии из федерального бюджета на реализацию в Ростовской области госпрограммы «Информационное общество» увеличился в 17 раз, по сравнению с 2025 годом. Речь идет о сумме в 203 млн руб. Об этом сообщили «РБК Ростов» со ссылкой на министерство цифрового развития, информационных технологий и связи региона.

Средства направят на цифровую трансформацию образовательной среды. Работа предполагается по двум направлениям: создание IT-инфраструктуры в образовательных учреждениях и обеспечение учителей планшетными компьютерами для ведения электронной отчетности. с

Объем бюджетных ассигнований на реализацию этой программы составил 1,06 млрд руб. Он находится практически на уровне прошлого года — 1,07 млрд руб.

Мария Хоперская