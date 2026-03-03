Жительницу Новочеркасска задержали за продажу поддельных рецептов

Сотрудники полиции задержали жительницу Новочеркасска. 50-летнюю горожанку подозревают в подделке, изготовлении или обороте поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков (ч. 1 ст. 327 УК РФ), сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Предварительно установлено, что фигурантка продавала поддельные бланки из окна своей квартиры на первом этаже. За них она просила от 200 до 250 руб. за штуку. После этого покупатели шли в аптеки и получали там сильнодействующие вещества.

При обыске у подозреваемой изъяли рецептурные бланки, цветной принтер и мобильный телефон. Сейчас она находится под обязательством о явке.

Мария Хоперская