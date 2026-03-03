В Ростове двухпалубную яхту продают за 16,5 млн рублей

В Ростове-на-Дону выставили на продажу двухпалубную моторную яхту. В объявлении на популярном портале за нее запросили 16,5 млн руб.

Судно 2025 года выпуска. Его длина — около 14 метров, а ширина — шесть метров. Общая жилая площадь составляет 80 кв. м. на двух этажах (первый — 43 кв.м., второй — 37 кв.м.). На судне имеются рубка управления, гостиная с кухней, санузел, две отдельные каюты и сауна. На втором этаже располагается зона отдыха с навесом.

Новому владельцу пообещали помощь с регистрацией судна в ГИМС.

Мария Хоперская