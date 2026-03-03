Ростовская область и Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве
Между Ростовской областью и Бурятией было заключено соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Соглашение касается взаимодействия двух законодательных органов: Народного Хурала Республики Бурятия и Законодательного Собрания Ростовской области. Стороны обсудили совместную работу по усилению социальной защиты участников спецоперации и их родных.
Также работы планируются в рамках вхождения новых регионов в правовую и экономическую систему России.