Ростовская область и Бурятия подписали соглашение о сотрудничестве

Между Ростовской областью и Бурятией было заключено соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщил председатель законодательного собрания региона Александр Ищенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Соглашение касается взаимодействия двух законодательных органов: Народного Хурала Республики Бурятия и Законодательного Собрания Ростовской области. Стороны обсудили совместную работу по усилению социальной защиты участников спецоперации и их родных.

Также работы планируются в рамках вхождения новых регионов в правовую и экономическую систему России.

Мария Хоперская