Коляда-театр не стал отменять спектакли после смерти руководителя

В Екатеринбурге Коляда-театр не стал отменять или переносить запланированные мероприятия в связи со смертью руководителя театра, режиссера и драматурга Николая Коляды. «Все заявленные в репертуаре спектакли состоятся по расписанию»,— сказано в сообщении на странице театра во «ВКонтакте».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сегодня в Коляда-театре состоится премьера спектакля «Орфей спускается в ад» — драма Теннесси Уильямса 1957 года в двух действиях. Ее сюжет разворачивается в провинциальном маленьком городе одного из южных штатов США. Все билеты на представление 2 марта распроданы, на 3 марта оставалось два свободных места.

Как сообщил «Комсомольской правде» актер Олег Ягодин, принимающий участие в постановке, Николай Коляда покидал больницу, чтобы закончить подготовку этого спектакля. «Семь дней назад Николай Владимирович уехал на скорой. Сбежал из больницы. Вернулся и доделал этот спектакль до поклона. Шесть дней назад его увезли в реанимацию. Мы прогоняли сами. Сегодня вечером и завтра премьера. Мы продолжаем работать»,— сказал актер.

Николай Коляда скончался в Екатеринбурге в возрасте 68 лет. Ранее, 25 февраля, его госпитализировали в реанимацию из-за ухудшения состояния здоровья. Его состояние оценивалось как тяжелое.

