В Ростове начнут штрафовать перевозчиков междугородних маршрутов

В Ростове-на-Дону начнут привлекать к административной ответственности водителей маршрутных такси вместимостью более пяти человек, осуществляющих регулярные перевозки по расписанию с привокзальных площадей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает министр транспорта региона Алена Беликова.

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

«Действующее федеральное законодательство четко разграничивает такси (индивидуальный заказ) и регулярные перевозки по расписанию. Деятельность по расписанию без соответствующего разрешения квалифицируется как оказание услуг, не предусмотренных законом, что влечет за собой административную ответственность»,— уточнили госпожа Беликова.

Проверкой фактов нелегальных перевозок займется Ространснадзор. Задача — обеспечить прозрачность и безопасность на всех транспортных артериях региона.

Наталья Белоштейн