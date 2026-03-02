Первый рейс из ОАЭ приземлился в Шереметьево

Первый рейс из ОАЭ после приостановки авиасообщения прибыл в московский аэропорт Шереметьево, следует изданных онлайн-табло. Самолет Etihad EY 843 из Абу-Даби совершил посадку в 21:08 мск.

S7 3 марта также выполнит рейс из международного аэропорта Дубая (DXB) в Новосибирск для вывоза застрявших пассажиров, вылет запланирован на 18:00 по местному времени. «Аэрофлот» в этот же день совершит три вывозных рейса из ОАЭ.

ОАЭ закрыли воздушное пространство для гражданской авиации 28 февраля после начала операции США и Израиля против Ирана. Исламская Республика в ответ нанесла удары по американским военным базам в регионе. В Дубае повреждены гражданские объекты, включая международный аэропорт и отель «Бурдж-эль-Араб». По оценке Минтранса, в ОАЭ находятся более 20 тыс. россиян.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ирану объявлена война с режимом».