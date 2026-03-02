На ремонт дорог в Таганроге направят 25 млн рублей
В Таганроге разрабатывают смету для контракта на 25 млн руб. для ремонта внутригородских дорог. Его планируют начать в марте 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Также ведется подготовка еще двух муниципальных контрактов на устранение дефектов дорожного покрытия с использованием литой асфальтобетонной смеси. Начало выполнения работ предполагается сразу после запуска асфальтобетонных заводов.