На ремонт дорог в Таганроге направят 25 млн рублей

В Таганроге разрабатывают смету для контракта на 25 млн руб. для ремонта внутригородских дорог. Его планируют начать в марте 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Светлана Камбулова.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Также ведется подготовка еще двух муниципальных контрактов на устранение дефектов дорожного покрытия с использованием литой асфальтобетонной смеси. Начало выполнения работ предполагается сразу после запуска асфальтобетонных заводов.

Наталья Белоштейн