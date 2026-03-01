Число погибших в результате удара по школе в Иране выросло до 165 человек

Количество погибших в результате авиаудара США и Израиля по начальной школе для девочек в иранском городе Минаб провинции Хормозган возросло до 165 человек. Еще 96 человек получили ранения. Об этом заявила прокуратура города Минаб, сообщает CGTN.

По данным Fox News, среди погибших были студенты, родители и сотрудники школы. Ранее сегодня постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявлял, что в результате удара по школе погибло 100 детей.

Школа попала под удар 28 февраля во время атаки США и Израиля по иранской территории. В тот же день пресс-секретарь Красного Полумесяца рассказал, что в общей сложности в Иране 201 человек погиб и 747 человек пострадали. Как передавал 12-й телеканал, в израильском городе Бейт-Шемеш в результате попадания иранской баллистической ракеты в жилой дом погибли как минимум шесть человек.