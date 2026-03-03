У промышленников снизилась тревожность

Сводный индекс деловой среды РСПП в феврале составил 45,5 пункта — плюс 1,4 пункта к январскому показателю (улучшение бизнес-климата от его ухудшения, напомним, отделяет порог в 50 пунктов). Февральское замедление спада настроений промышленников демонстрируют практически все составляющие сводного индекса. Исключение — индекс B2B (поставки компаний другим организациям), который за месяц опустился с 46,2 до 45,1 пункта. 13,7% компаний (плюс 4 процентных пункта, п. п.) пожаловались на увеличение сроков выполнения заказов, еще столько же (плюс 5,7 п. п.) — на невыполнение обязательств перед контрагентами.

Индекс B2G (поставки государству и госкомпаниям) вернулся в зону положительных значений и составил 51,8 пункта (49,6 пункта в январе). При большинстве заявивших об отсутствии изменений в отношениях бизнеса и государства (84,2%) 14,7% участников опроса сообщили об их улучшении. Индекс логистики в феврале достиг значения в 47,6 пункта (плюс 0,9 пункта): респонденты положительно оценили уровень складских запасов (56,6 пункта) и ситуацию в сфере логистики в целом (доля негативных ответов сократилась с 20,7% до 16,7%). Увеличилась доля предприятий (13,7%, плюс 4 п. п.), укрепивших свое финансовое положение, в том числе за счет этого индекс финансовых рынков достиг значения в 45,3 пункта (плюс 0,6 пункта). Индекс рынка производимой продукции подрос с 43,8 до 45,3 пункта: в феврале респонденты чуть выше оценили уровень конкуренции, но уровень спроса охарактеризовали не столь позитивно: 57% компаний заявили об отсутствии изменений, 30% — об ухудшении ситуации.

Индекс личных оценок делового климата составил 38,2 пункта, что на 4,5 пункта больше, чем месяцем ранее: больше респондентов (около 10% против 4% месяцем ранее) положительно оценили состояние бизнес-среды (январские значения были минимальными за предыдущие 12 месяцев, см. “Ъ” от 29 января).

Отметим, что результаты недавнего опроса Института народнохозяйственного прогнозирования РАН также зафиксировали некоторое улучшение настроений промышленников в феврале относительно января (см. “Ъ” от 25 февраля). Тем не менее в стагнирующем гражданском сегменте намерения сокращения объемов производства все же преобладают над планами по их наращиванию. Согласно Росстату, в январе 2026-го промпроизводство в РФ сократилось на 0,8% в годовом выражении после декабрьского скачка на 3,7%, которому способствовали показатели оборонного сектора (см. “Ъ” от 2 марта).

Полина Попова