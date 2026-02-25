В феврале промышленники стали слегка оптимистичнее

По данным опроса Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, по состоянию на 19 февраля деловые настроения представителей российской промышленности несколько улучшились после январского провала до минимума со времен ковидного кризиса (см. график). Соответствующий индекс промышленного оптимизма рассчитывается аналитиками ИНП как среднее арифметическое фактического изменения спроса, его оценок на будущее, запасов готовой продукции и планов изменения выпуска. «Однако февральские корректировки составляющих индекса оказались крайне незначительными и не смогли принципиально изменить оценки предприятий текущего положения дел»,— фиксируют авторы исследования.

Динамика спроса в феврале практически не изменилась и оценивается предприятиями в минус 25 пунктов против минус 27 пунктов в январе (худшее значение показателя, считая с 2020 года, составляет минус 30 пунктов и было зафиксировано в сентябре 2025-го). Такое изменение остановило снижение удовлетворенности предприятиями объемами продаж — доля оценок спроса как нормального выросла до 36% после январского локального минимума в 30%, побившего антирекорды кризисных 2016 и 2020 годов.

Оценки запасов готовой продукции тоже показали в феврале положительную динамику, их избыточность снизилась с плюс 13 до плюс 6 пунктов. Отметим, впрочем, что авторы исследования неоднократно отмечали, что избыточность запасов не является кризисным показателем.

На этом фоне февральские планы выпуска не смогли сохранить оптимизм предыдущих двух месяцев и, снизившись на восемь пунктов, вновь стали негативными — намерения сокращения объемов производства преобладают над планами его роста. «Заметим, что и немецкая, и финская промышленность в начале 2026 года демонстрирует аналогичный пессимизм своих производственных намерений»,— отмечают аналитики ИНП, отслеживающие сравнительные показатели соседей РФ.

Напомним, в декабре 2025 года в России произошел резкий рост объемов промышленного производства — на 2,3% к ноябрю с учетом сезонности, в результате выпуск достиг исторического максимума. «Однако следует подчеркнуть, что такие данные не свидетельствуют о благоприятной конъюнктуре. Весь позитив последних нескольких месяцев связан преимущественно с увеличением выпуска в секторах со значимым присутствием оборонных производств»,— поясняли ранее аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.

Артем Чугунов