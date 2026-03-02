Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Промышленность начала год со спада

Выпуск в индустрии не оправдал ожиданий аналитиков

Промышленное производство в России в январе 2026 года сократилось на 0,8% в годовом выражении после роста в конце прошлого года. Формально спад объясняется календарными факторами, однако оценки аналитиков и данные конъюнктурных опросов указывают на устойчивость процесса: гражданские отрасли остаются в состоянии стагнации, а динамика выпуска после декабрьского подскока вернулась к нулевым или отрицательным значениям.

По данным Росстата, в январе 2026 года в годовом выражении промпроизводство в России (впервые с января 2025 года, когда спад был результатом високосного 2024 года) снизилось на 0,8% после резкого подскока в декабре 2025 года (на 3,7%, см. “Ъ” от 11 февраля). Аналитики, опрошенные «Интерфаксом» в начале февраля, в среднем прогнозировали рост промпроизводства за январь в 0,9%, хотя многие опрошенные ожидали разворота показателя вниз после сверхпозитивных декабрьских результатов. «Такие данные не свидетельствуют о благоприятной конъюнктуре,— поясняли причину декабрьского подскока аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).— Весь позитив последних нескольких месяцев связан преимущественно с увеличением выпуска в секторах со значимым присутствием оборонных производств. Выпуск по гражданскому сегменту промышленности стагнирует со второго квартала 2025 года (после снижения в первом квартале)».

В Минэкономики пояснили, что такое изменение выпуска в январе «в значительной степени обусловлено календарным фактором — в январе 2026 года было на два рабочих дня меньше, чем в январе 2025 года». При этом Росстатом было зафиксировано снижение в обрабатывающих отраслях на 3% в годовом сравнении после роста на 7,8% в декабре, а в добыче рост составил 0,5% после снижения в декабре на 2,8%. Отметим, что индексы состояния дел в промышленности РФ, основанные на конъюнктурных опросах компаний, Банка России, Росстата и PMI S&P в январе 2026 года, показывали некоторый незначительный положительный отскок настроений в секторе, а Институт народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН — напротив, ухудшение конъюнктуры до минимума со времен ковидного кризиса (см. “Ъ” от 12 февраля). «Столь длительный период негативных ожиданий менеджмента не имеет аналогов в последние годы»,— комментировали в ЦМАКП январский выпуск промышленного PMI.

С исключением сезонного и календарного факторов в январе 2026 года к декабрю 2025 года, по оценке Росстата, промышленность показала нулевую динамику после роста на 1,5% в декабре (в декабре 2025 года такой подскок статистики оценивали в 2,3%) и снижения на 0,4% в ноябре 2025 года. Между тем аналитики Telegram-канала «Твердые цифры» считают, что в январе 2026 года к декабрю 2025 года с учетом сезонности и календарности промпроизводство снизилось на 2% — и такое снижение хотя и было ожидаемым, «отличается от предыдущих эпизодов волатильности». По их оценкам, добыча за месяц сократилась на 0,1% и «импульс от раунда снятия ограничений в рамках сделки ОПЕК+ исчерпан». Обработка же упала сразу на 4,3%. «Высокая волатильность обработки в последние годы стала обычным делом и в основном определялась движениями в наиболее волатильных отраслях (таких как производство прочего транспорта и готовых металлических изделий). На более длинных, чем месяц, горизонтах эти колебания, как правило, сглаживаются. Но в этот раз агрегированный разворот вниз произошел без привычного аккомпанемента наиболее волатильных отраслей»,— фиксируют авторы расчетов. По ним, основной вклад в падение выпуска в январе к декабрю внесла главным образом металлургия и в меньшей степени производство электрооборудования, прочих неметаллических изделий, табака, одежды, нефтепродуктов, бумаги, текстиля, резиновых и пластмассовых изделий, напитков, автотранспорта, продтоваров, мебели, а также деревообработка, печать, ремонт и монтаж оборудования, химпром. Впрочем, в выпуске «прочего» транспорта, в производстве готовых металлических изделий, электроники и оптики, которые наиболее волатильны, рост продолжился.

Заметим, оценки «Твердых цифр» совпадают с динамикой конъюнктурных опросов промышленности аналитиками ИНП РАН, которые фиксировали заметный спад в январе 2026 года. Они же в феврале 2026 года зафиксировали фактическую стабилизацию оптимизма промышленных компаний на январских уровнях (см. “Ъ” от 25 февраля). Динамика спроса не изменилась, что заставило компании ухудшить прогнозы выпуска.

Артем Чугунов

