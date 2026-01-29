Индекс бизнес-климата подморозило

Оценка промышленниками состояния российского бизнес-климата продолжает оставаться в зоне отрицательных значений: в январе индекс деловой среды, рассчитываемый Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), снижался второй месяц подряд. Сильнее всего на общий показатель повлияли личные оценки предпринимателей ситуации в отраслях, состояние дел в секторе B2G и в сфере логистики. Опрос компаний также зафиксировал их выросшую решимость поднимать стоимость своей продукции в ответ на повышение закупочных цен.

Настроения в промышленности продолжают ухудшаться: сводный индекс деловой среды РСПП в январе составил 44,1 пункта — на два пункта меньше, чем в декабре. Значимо на общем показателе сказалось падение индекса личных оценок делового климата — сразу на 5,4 пункта, до 33,7 пункта. Положительно его оценили лишь 4% опрошенных представителей компаний против 14% месяцем ранее. Это, как фиксируют аналитики РСПП, минимальное значение индекса личных оценок за последние 12 месяцев.

Ниже порога 50 пунктов, разделяющего области улучшения и ухудшения деловых настроений, после двух месяцев нахождения в положительной зоне опустился индекс B2G (поставки бизнеса государству и госкомпаниям). В январе его значение упало с 53 до 49,6 пункта. Индекс логистики также сдал свои позиции: 46,7 пункта против 49 пунктов в декабре. В большей степени респондентов перестала устраивать как ситуация с доставкой товаров в целом (доля негативных отзывов составила 20,7% после 11,8%), так и сроки доставки (на них пожаловались 12% компаний против 7,1% в декабре).

Несколько позитивнее при этом компании оценили свое финансовое положение — сократилась доля предприятий, у которых оно за месяц ухудшилось (22% против 27,1%).

Состояние фондового и валютного рынков опрошенные оценили хуже — в результате индекс финансовых рынков просел на 0,7 пункта, до 44,7 пункта. Незначительно, потеряв 0,3 пункта, изменилось значение индекса B2B, отражающего взаимоотношения бизнеса с контрагентами и партнерами (до 46,2 пункта).

Индекс рынка производимой продукции остался без изменений (43,8 пункта). Это объясняется разнонаправленной динамикой составляющих его показателей. Так, две трети компаний (вместо половины месяцем ранее) пожаловались на рост закупочных цен, за счет чего соответствующий индикатор в январе опустился с 28,5 до 18,8 пункта. Соответственно на 8,5 п. п. выросла доля ответов о решении повысить цены продаж — отражающий их индикатор вырос сразу на 8,2 пункта, до 58,2 пункта.

Что касается спроса на продукцию предприятий, то, согласно опросу РСПП, лишь 12,7% компаний сообщили о его росте в своей отрасли, об обратном — 31,3%. Отметим, что схожую не слишком позитивную картину демонстрируют результаты опроса от Института народнохозяйственного прогнозирования РАН: по его данным, лишь 31% промышленных предприятий (минимум с 2008–2009 годов) считают, что текущий уровень продаж укладывается в пределы нормы. При этом январский «Мониторинг предприятий», публикуемый ЦБ, зафиксировал улучшение оценок текущего спроса на продукцию компаний. Ожидания же предприятий на ближайшие три месяца, впрочем, такими позитивными не были (см. “Ъ” от 28 января).

Полина Попова