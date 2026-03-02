Начальником Центра «Э» ГУ МВД РФ по Ростовской области назначен Евгений Крюков

Начальником Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД РФ по Ростовской области назначен 51-летний полковник полиции Евгений Крюков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Нового руководителя Центра «Э» личному составу представил начальник донского Главка генерал-лейтенант полиции Александр Речицкий.

Евгений Крюков в 1997 году окончил Волгоградский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция», квалификация — юрист. Службу в органах внутренних дел начал в 1997 году. С 2022 года занимал пост заместителя начальника полиции по оперативной работе в МВД по Республике Коми.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

Наталья Белоштейн