С 2026 года предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН), будут освобождены от уплаты НДС при доходе не более 20 млн руб. В 2027 году этот лимит уменьшится до 15 млн руб., а к 2028 году достигнет 10 млн руб. Параллельно с этим, многие предприятия малого и среднего бизнеса лишатся права на уплату пониженных страховых взносов. Указанные налоговые нововведения могут оказать значительное негативное влияние на предприятия индустрии красоты в Ростовской области, считает генеральный директор ООО «ДНК» Екатерина Шибакова.



«По данным портала flamp.ru, на февраль 2026 года в Ростове-на-Дону насчитывается 1,2 тыс. объектов индустрии красоты (салонов, парикмахерских, барбер-шопов, спа-центров). В целом по Ростовской области зарегистрировано 2,5 тыс. салонов красоты. Такое обилие предложений значительно превышает спрос. Рынок перенасыщен, и сокращение числа бьюти-пространств было предрешено, даже без учета повышения налоговой нагрузки.

Помимо этого, повышение налогов ставит представителей направления перед выбором: либо поднять стоимость услуг для клиентов, либо урезать доходы мастеров. В новых условиях удержатся на плаву только бюджетные парикмахерские (где стрижка стоит около 250 руб.) и высококлассные VIP-салоны с разнообразными предложениями (массаж, косметология, СПА), поскольку их бизнес-модель всегда обеспечивала значительный оборот.

На фоне налогового давления салоны столкнулись с ростом цен на расходные материалы (лаки и шампуни подорожали на 10-25%), одноразовые принадлежности, а также на электроэнергию и аренду. По моим подсчетам, совокупный прирост затрат, не считая налогов, составляет 30%.

Отсутствие контроля над теневым рынком салонных услуг усугубляет проблему, поскольку мастера могут предпочесть работать нелегально, что приведет к оттоку кадров и клиентов из официальных заведений.

Таким образом, индустрия красоты переживает кризис рентабельности, усугубленный изменениями в налоговом законодательстве. Многие салоны вынуждены реструктурировать свою деятельность, переводя персонал на модель самозанятости или ИП. Для повышения рентабельности в условиях роста затрат я бы рекомендовала оптимизировать расходы, сфокусироваться на наиболее прибыльных услугах и внедрить программы лояльности».