Семью из Азова заподозрили в незаконном обороте взрывчатых веществ и наркотиков
Ростовская полиция заподозрила отца и сына из Азова в незаконном обороте взрывчатых веществ и наркотиков. В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 и по ч. 3 ст. 222.1 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Незаконную деятельность двух жителей Азова: 67-летнего отца и его 45-летнего сына, пресекли оперативники. Поводом для оперативной разработки послужили сведения о возможном сбыте наркотических средств младшим из фигурантов.
«В результате обыска в жилище подозреваемых полицейские изъяли более 140 гр. гашиша и марихуаны, предназначенных для дальнейшей продажи»,— отметили в ведомстве
Далее при обыске в гараже у пенсионера полицейские обнаружили ручную гранату Ф-1 и три бризантных заряда, пригодных для взрыва.
Кроме этого, из подпольного арсенала изъято более 1,8 тыс. патронов различного калибра, магазины, предмет, конструктивно схожий с автоматом Калашникова, карабин с оптическим прицелом, охотничьи ружья, пистолеты, револьвер и другое вооружение.
«По всем найденным образцам назначена баллистическая экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Легальность хранения арсенала устанавливается»,— добавили в ведомстве.
Отмечается, что к незаконному хранению взрывчатки, оружия и боеприпасов причастен отец семейства. Сын знал о схроне и имел к нему доступ.
Фигурантам заключены под стражу.