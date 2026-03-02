Авиакомпании РФ попросили разрешение на рейсы из ОАЭ для вывоза россиян

«Аэрофлот» запросил разрешение на выполнение трех рейсов из ОАЭ для вывоза россиян, заявил «Вестям» замгендиректора по производству авиакомпании Андрей Семенов. По данным «Ъ», другие российские перевозчики направили подобные запросы. В Минтрансе России сообщили, что в министерстве обсуждают возобновление полетов в страны Ближнего Востока.

Как уточнили в Минтрансе, сейчас воздушное пространство закрыто в десяти странах региона: Израиле, Иране, Ираке, Бахрейне, Катаре, Кувейте, Омане, ОАЭ, Саудовской Аравии, Сирии. Ограничения введены из-за военной операции США и Израиля в Иране. В министерстве добавили, что за 28 февраля — 1 марта отечественные и зарубежные авиакомпании отменили 216 рейсов, большинство из которых — в Россию из ОАЭ и обратно.

ОАЭ закрыли небо для полетов гражданских судов 28 февраля, когда Иран в ответ на действия США и Израиля начал бить по американским базам в регионе. Во время ракетного обстрела со стороны Ирана как минимум одна ракета упала в курортном районе Палм-Джумейра в Дубае. Из-за падения обломков снарядов в ОАЭ погиб один человек. Сейчас, по подсчетам Минтранса, в стране находятся более 20 тыс. россиян. В Омане, Катаре, Бахрейне, Иордании, Саудовской Аравии и Кувейте — около 500.