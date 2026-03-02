В Ростове изменят схему движения двух автобусов

С 3 марта в Ростове-на-Дону в силу коррективы в расписание двух пригородных автобусных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

Так, возобновляется движение по маршруту №112 «Б». Автобусы будут курсировать по установленному графику с отправлением в 7:00, 9:30, 12:00, 14:30 и 17:00. Прибывать на пл. Космонавтов они будут в 8:00, 10:30, 13:00, 16:00 и 18:00 соответственно. По маршруту предусмотрены остановки на пл. Королева, у ТЦ «Ашан», а также в районе СНТ «Исток».

Кроме этого, со 2 марта изменится схема движения маршрута №170 «Гайдары — Ростов-на-Дону». Автобусы перестанут заезжать в Ореховую рощу и Ясную Поляну, куда с 3 марта будет запущен маршрут №112 «Б». Движение будет осуществляться строго по утвержденному маршруту.

В региональном Минтрансе отметили, что изменения необходимы для приведения фактического движения автобусов в соответствие с официальными документами маршрутной сети.

Наталья Белоштейн