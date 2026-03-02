На Дону 38 компаний ограничат рост цен на социально значимые товары

В Ростовской области 38 компаний присоединились к соглашению о стабилизации цен на социально значимые продукты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Согласно условиям соглашения, организации имеют право самостоятельно устанавливать перечень и количество видов продукции из 24 социально значимых товаров, для которых могут быть определены предельно допустимые розничные цены. К ним относятся мясо, птица, рыба, масло, овощи, соль, сахар, крупы и макаронные изделия. Наценка на эти продукты не должна превышать 10% от закупочной стоимости.

За изменением цен на эти продукты следят в правительстве и муниципальных образованиях области.

Наталья Белоштейн