Хегсет опроверг идею о начале операции США в Иране для смены власти

США начали военную операцию в Иране не для того, чтобы насильственно сменить власть в республике, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, военные действия в Иране «не будут бесконечными», как операция в Ираке, которая длилась почти девять лет.

Фото: Mark Schiefelbein / AP Глава Пентагона Пит Хегсет

«Это не так называемая война за смену режима, но режим, безусловно, изменился... Никаких глупых правил ведения боевых действий, никакого государственного строительства, никакого построения демократии... мы сражаемся, чтобы победить, и не тратим время и жизни впустую»,— сказал господин Хегсет на пресс-конференции.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию в Иране. В ответ Исламская Республика атакует Израиль и американские военные базы, расположенные в Персидском заливе.

США и Израиль ударили по резиденции верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Аятолла погиб. Также были убиты главы иранских Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне. Президент США Дональд Трамп заявлял, что во время военной операции в Иране погибли 48 высокопоставленных лиц страны.

