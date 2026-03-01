Трамп заявил о гибели 48 иранских лидеров в результате военной операции

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате военной операции против Ирана погибли 48 «лидеров» страны. Господин Трамп рассказал об этом в интервью каналу Fox News.

Фото: Alex Brandon / AP

Фото: Alex Brandon / AP

«Никто не может поверить в успех, которого мы добились: 48 лидеров уничтожены одним ударом. И мы продвигаемся очень быстро», — заявил американский президент (цитата по Reuters).

Сегодня Дональд Трамп также рассказал The Atlantic, что «новое руководство» Ирана уже запросило у него возобновление переговоров. Американский президент сообщил, что «согласился поговорить». На вопрос о сроках возможных консультаций президент ответил уклончиво. Он отметил, что некоторые из иранских представителей, участвовавших в недавних контактах, погибли в результате ударов.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Помимо гибели аятоллы Хаменеи сообщается о ликвидации ряда высокопоставленных военных и политических деятелей. В ответ Тегеран нанес ракетные удары по территории Израиля и американским объектам в регионе. Президент Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны всем мусульманам.