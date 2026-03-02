В Ормузском проливе атаковано еще одно судно

Еще одно судно, которое «пыталось незаконно пройти» через Ормузский пролив, подверглось атаке. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По информации агентства, при ударе судно загорелось, после чего начало тонуть. Судя по кадрам, опубликованным Tasnim, из судна валит густой черный дым. Судьба экипажа не известна.

Сегодня в порту Бахрейна в Персидском заливе был атакован нефтяной танкер Stena Imperative под флагом США. На судне прошла эвакуация. Также вблизи Омана атаке с помощью БПЛА подвергся нефтетанкер MKD VYOUM под флагом Маршалловых Островов. Один человек погиб.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заверил, что закрывать Ормузский пролив не планируется. Это морской коридор, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Индийским океаном. Расположен между Ираном, Оманом и ОАЭ. Этот пролив — единственный выход для экспорта нефти из региона, через который проходит 15-20% мирового сырья.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Исламская Республика атакует Израиль и американские военные базы, расположенные в Персидском заливе. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.