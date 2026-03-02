В порту Бахрейна атакован нефтетанкер Stena Imperative под флагом США

Нефтяной танкер Stena Imperative под американским флагом был атакован в порту Бахрейна в Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Танкер Stena Imperative

Фото: Stena Bulk

Фото: Stena Bulk

Как пишет агентство, в судно попали «два неизвестных снаряда», после чего на борту начался пожар. Все члены экипажа эвакуированы с танкера. Возгорание ликвидировано.

Это не единственное нападение на танкеры в водах стран Персидского залива после начала военной операции в Иране. Сегодня днем вблизи Омана атаке с помощью БПЛА подвергся нефтетанкер MKD VYOUM под флагом Маршалловых Островов. Начался пожар, за которым последовал взрыв в машинном отделении судна. Один человек погиб. Накануне в районе оманского острова Мусандам под удар попал танкер Skylight под флагом Палау. Пострадали четыре человека.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Тегеран атакует Израиль и американские военные базы, расположенные в Персидском заливе. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.

Подробнее о развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».