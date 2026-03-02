Беспилотник атаковал еще один нефтяной танкер вблизи Омана

Нефтяной танкер MKD VYOUM, который ходит под флагом Маршалловых Островов, подвергся атаке беспилотника недалеко от побережья столицы Омана, передает Times of Oman со ссылкой на Минобороны страны. В результате удара погиб один член экипажа.

Удар БПЛА по танкеру привел к пожару и взрыву в машинном отделении судна. Один человек погиб. Эвакуирован 21 член экипажа, в их числе 16 граждан Индии, четыре гражданина Бангладеш и один украинец. За ситуацией с поврежденным танкером следит судно военно-морского флота Омана и предупреждает проходящие мимо суда о ЧП.

1 марта нефтяной танкер Skylight под флагом Палау подвергся нападению в районе оманского острова Мусандам. Четверо членов экипажа судна получили травмы различной степени тяжести.

Иран и Оман имеют две морские границы, разделенные морской зоной, относящейся к Ирану и ОАЭ. 28 февраля США и Израиль ударили по Ирану с целью сменить власть в Исламской Республике. В ответ Тегеран атаковал Израиль и американские военные базы в Персидском заливе, включая ОАЭ.

