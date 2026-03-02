В Новочеркасске из-за аварии без воды остался микрорайон

Жители микрорайона Соцгород в Новочеркасске столкнулись с неудобствами из-за порыва водовода. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Работы ведутся по адресу: пер. Семеновский, 20. Восстановить водоснабжение планируется к 18:00.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», аналогичная ситуация сложилась и в Октябрьском районе Ростова-на-Дону. Прорыв водопроводных сетей зафиксировали на улице Буденновского. Без воды остались жители улицы Черепахина на участке от переулка Соборного до улицы Буденновского.

Мария Хоперская