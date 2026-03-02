В Сочи выделят 30 млн рублей на модернизацию школьных пищеблоков

Власти Сочи направят свыше 30 млн руб. из городского бюджета на оснащение школьных пищеблоков. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Бесплатные завтраки в Сочи получают более 39 тыс. детей. Горячая еда предоставляется всем ученикам начальных классов, а также ребятам из многодетных семей и детям с ограниченными возможностями здоровья. Более 800 школьников из семей участников СВО обеспечены двухразовым питанием за счет городского бюджета. Дети из малообеспеченных семей дополнительно получают молочные продукты, для старшеклассников действует система частичной компенсации — средства ежеквартально перечисляются на счета родителей.

В прошлом году был проведен капитальный ремонт пищеблоков в двух школах, еще 22 учреждения получили необходимое оборудование. На эти цели направили более 70 млн руб.

По словам Андрея Прошунина, специалисты разработали единое школьное меню, которое учитывает нормативы Роспотребнадзора, вкусовые предпочтения учеников и пожелания родителей. Прозрачность системы питания контролируется на всех этапах — от поставки продуктов до готового блюда.

Алина Зорина