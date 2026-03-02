Около 40 улиц Краснодара временно останутся без света

Завтра, 3 марта, около 40 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В период с 9:00 до 17:00 будет ограничена подача электричества по улицам: Дзержинского, Рашпилевская, Гагарина, Пашковская, Герцена, Коммунаров, Куликово Поле, Седина, Красная, Мачуги, Демидовская, Ярославская, Лучистый 2-й проезд, Пригородный 1-й проезд, Пригородный 2-й проезд, Раздельная, Раздельный 2-й проезд, Ратной Славы, Бургасская, Офицерская, Измаильская, Шевкунова, Горького, Жемчужная, Скобелева, Бирюзовая, Янковского, Комарова, Домбайская, Рымнинская, Луговой проезд, Соколова, 1-я Гвардейская, Агрономическая, Степная, шоссе Нефтяников, Артельный 5-й проезд, Айвазовского.

Как отмечает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина