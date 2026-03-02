Руслан Лидзарь назначен врио гендиректора «Юнипро»

Совет директоров ПАО «Юнипро» решил с 28 февраля создать временный единоличный исполнительный орган. Исполнять обязанности гендиректора будет Руслан Лидзарь, сообщили в компании, передает «Интерфакс». О его кандидатуре ранее говорили источники «Ъ».

Полномочия продлятся до решения акционеров об избрании постоянного руководителя. Внеочередное собрание назначено на 7 апреля.

Основной акционер «Юнипро» — немецкий энергохолдинг Uniper с долей 83,73%. В апреле 2023 года указом президента России Владимира Путина введено временное управление российскими активами Fortum и Uniper. После этого по требованию Росимущества были сменены гендиректора. «Юнипро» возглавил руководитель департамента энергетики ПАО «Роснефть», а с 2024 года — вице-президент компании Василий Никонов.

В конце февраля РБК писал об уходе господина Никонова из «Роснефти». Руслан Лидзарь в последние годы занимал пост главного энергетика «Оренбургнефти» (входит в «Роснефть»).