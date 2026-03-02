Энергетик получил новое подключение
«Юнипро» может возглавить выходец из поволжской структуры «Роснефти»
Новым гендиректором перешедшей под управление Росимущества генерирующей компании «Юнипро» после того, как ее покинет Василий Никонов, может стать еще один выходец из «Роснефти» (MOEX: ROSN). По данным “Ъ”, на этот пост претендует главный энергетик «Оренбургнефти» — добывающей структуры «Роснефти» в Поволжье — Руслан Лидзарь.
Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ
Генерирующую компанию «Юнипро» может в ближайшее время возглавить Руслан Лидзарь, говорят источники “Ъ”, знакомые с обсуждением вопроса. В последние годы господин Лидзарь работал главным энергетиком «Оренбургнефти», а ранее — главным инженером подразделения «Россетей» «Читаэнерго». В «Роснефти» и «Юнипро» оперативных комментариев не предоставили.
27 февраля совет директоров «Юнипро» должен был принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа, о составе правления «Юнипро» и внести изменения в свое решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), которое назначено на 26 марта. Пока в повестке ВОСА только один вопрос — о сделках с заинтересованностью. Вероятно, она может быть дополнена пунктом об избрании генерального директора компании, так как, согласно уставу, этот вопрос находится в ведении собрания акционеров.
«Юнипро» — одна из крупнейших энергокомпаний в России, владеет пятью ГРЭС мощностью 11,3 ГВт. 83,7% принадлежит немецкой Uniper SE. Выручка по МСФО в 2025 году составила 134,3 млрд руб., чистая прибыль — 39,4 млрд руб. После начала военного конфликта на Украине «Юнипро» перешла под временный контроль Росимущества. Компания формально находится под кураторством «Роснефти» с апреля 2023 года, тогда же ее возглавил Василий Никонов — на тот момент многолетний директор энергетического департамента «Роснефти», позже получивший повышение до должности вице-президента «Роснефти».
В конце прошлой недели Telegram-канал Teplovichok сообщил об уходе Василия Никонова с постов главы «Юнипро» и вице-президента «Роснефти». По словам собеседников “Ъ”, сообщая о своем уходе, господин Никонов ссылался на окончание сроков трудового договора. Кто может быть назначен на его позицию вице-президента «Роснефти», источники “Ъ” пока сказать затрудняются.
Руслан Лидзарь родился в Чите. После окончания в 1999 году Читинского государственного технического университета начинал карьеру с позиций инженера. С 2003 года — начальник службы релейной защиты и автоматики «Читаэнерго» (входит в «Россети Сибирь»), с 2005 года — заместитель технического директора производственного отделения «Юго-Восточные электрические сети» «Читаэнерго». Сроки начала его работы в «Оренбургнефти», где он до последнего времени занимал пост заместителя главного инженера—главного энергетика, в открытых источниках найти не удалось.
«Оренбургнефть» — основная нефтедобывающая структура «Роснефти» в Поволжье, которая ведет добычу на преимущественно зрелых месторождениях в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. До 2013 года она принадлежала ТНК-BP, которую тогда приобрела «Роснефть». Из-за постепенного истощения ресурсной базы на активе снижалась добыча нефти: в 2022 году она сократилась на 6%, до около 9,2 млн тонн.
В 2023 году выходец из другой добычной структуры «Роснефти» — «Башнефть-Добычи» — Вячеслав Кожевников, также прежде занимавший позицию главного энергетика, стал главой крупной генерирующей компании «Форвард Энерго» (ранее «Фортум»), которая также перешла в ведение Росимущества.