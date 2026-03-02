Энергетик получил новое подключение

Новым гендиректором перешедшей под управление Росимущества генерирующей компании «Юнипро» после того, как ее покинет Василий Никонов, может стать еще один выходец из «Роснефти» (MOEX: ROSN). По данным “Ъ”, на этот пост претендует главный энергетик «Оренбургнефти» — добывающей структуры «Роснефти» в Поволжье — Руслан Лидзарь.

Генерирующую компанию «Юнипро» может в ближайшее время возглавить Руслан Лидзарь, говорят источники “Ъ”, знакомые с обсуждением вопроса. В последние годы господин Лидзарь работал главным энергетиком «Оренбургнефти», а ранее — главным инженером подразделения «Россетей» «Читаэнерго». В «Роснефти» и «Юнипро» оперативных комментариев не предоставили.

27 февраля совет директоров «Юнипро» должен был принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа, о составе правления «Юнипро» и внести изменения в свое решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров (ВОСА), которое назначено на 26 марта. Пока в повестке ВОСА только один вопрос — о сделках с заинтересованностью. Вероятно, она может быть дополнена пунктом об избрании генерального директора компании, так как, согласно уставу, этот вопрос находится в ведении собрания акционеров.

«Юнипро» — одна из крупнейших энергокомпаний в России, владеет пятью ГРЭС мощностью 11,3 ГВт. 83,7% принадлежит немецкой Uniper SE. Выручка по МСФО в 2025 году составила 134,3 млрд руб., чистая прибыль — 39,4 млрд руб. После начала военного конфликта на Украине «Юнипро» перешла под временный контроль Росимущества. Компания формально находится под кураторством «Роснефти» с апреля 2023 года, тогда же ее возглавил Василий Никонов — на тот момент многолетний директор энергетического департамента «Роснефти», позже получивший повышение до должности вице-президента «Роснефти».

В конце прошлой недели Telegram-канал Teplovichok сообщил об уходе Василия Никонова с постов главы «Юнипро» и вице-президента «Роснефти». По словам собеседников “Ъ”, сообщая о своем уходе, господин Никонов ссылался на окончание сроков трудового договора. Кто может быть назначен на его позицию вице-президента «Роснефти», источники “Ъ” пока сказать затрудняются.

Руслан Лидзарь родился в Чите. После окончания в 1999 году Читинского государственного технического университета начинал карьеру с позиций инженера. С 2003 года — начальник службы релейной защиты и автоматики «Читаэнерго» (входит в «Россети Сибирь»), с 2005 года — заместитель технического директора производственного отделения «Юго-Восточные электрические сети» «Читаэнерго». Сроки начала его работы в «Оренбургнефти», где он до последнего времени занимал пост заместителя главного инженера—главного энергетика, в открытых источниках найти не удалось.

«Оренбургнефть» — основная нефтедобывающая структура «Роснефти» в Поволжье, которая ведет добычу на преимущественно зрелых месторождениях в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях. До 2013 года она принадлежала ТНК-BP, которую тогда приобрела «Роснефть». Из-за постепенного истощения ресурсной базы на активе снижалась добыча нефти: в 2022 году она сократилась на 6%, до около 9,2 млн тонн.

В 2023 году выходец из другой добычной структуры «Роснефти» — «Башнефть-Добычи» — Вячеслав Кожевников, также прежде занимавший позицию главного энергетика, стал главой крупной генерирующей компании «Форвард Энерго» (ранее «Фортум»), которая также перешла в ведение Росимущества.

Татьяна Дятел