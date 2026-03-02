В Ростовской области заменят 971 лифт до 2030 года

В многоквартирных домах Ростовской области до 2030 года заменят 971 лифт. Все они включены в региональную программу капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По информации ведомства в 2025 году планируется заменить 198 лифтов.

«Обновление и модернизация лифтового оборудования в многоквартирных домах ведется планомерно. Результат этой работы в период с 2021 по 2025 годы – более 1 тыс. лифтов»,— сообщили в пресс-службе.

На данный момент в регионе работает более 11 тыс. лифтов. Все они включены в программу капремонта.

Наталья Белоштейн