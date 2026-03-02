Курская корпорация развития получила два иска на 300 млн рублей

Арбитражный суд Курской области зарегистрировал еще два иска к ликвидируемому АО «Корпорация развития Курской области» на 300 млн руб. в сумме. 232,9 млн руб. с организации потребовал местный застройщик ООО СК «Спецпрофстрой» Игоря Мая, 67 млн — госучреждение «Управление капитального строительства Курской области» (УКС). Информация об этом появилась в картотеке арбитража.

Оба иска пока не приняты к производству. Суть требований заявителей не раскрывается.

ООО СК «Спецпрофстрой» в конце прошлого года стал соответчиком корпорации по иску курской облпрокуратуры. Согласно документации регионального арбитража, надзор требует признать недействительными три пункта допсоглашения к договору подряда от 2023 года и взыскать 92 млн руб. процентов за пользование чужими деньгами (изначально сообщалось о требованиях на 9,2 млн). Иск принят к производству и назначен к рассмотрению в закрытом режиме, «учитывая предмет спора». Предварительное заседание запланировано на 19 марта.

По данным Rusprofile, ООО СК «Спецпрофстрой» было зарегистрировано в Курске в июне 2021 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор и единственный владелец — Игорь Май. В 2024 году выручка общества составила 371 млн руб., чистая прибыль — 46 млн руб. Более актуальные финпоказатели не опубликованы.

УКС и корпорация развития встречались в суде 17 раз, начиная с 2023 года. В пяти делах областное учреждение выступало истцом, а АО — ответчиком. Все заявления регистрировал Арбитражный суд Курской области. Так, продолжается рассмотрение иска, в котором управление требует с корпорации 717,4 млн руб. Он был подан в конце января, ближайшее заседание запланировано на 16 марта. Согласно документации, в указанную сумму оценены пени по шести госконтрактам от 2023–2025 годов.

Кроме того, курский арбитраж в закрытом режиме повторно рассматривает иск УКС к корпорации с требованиями на 2,1 млрд руб., поданный еще в декабре 2023 года. В качестве иных лиц в деле выступают прокуратура региона и Генпрокуратура РФ, третьим лицом значится областное правительство. Ближайшее заседание назначено на 2 апреля.

20 февраля Ленинский райсуд Курска признал бывших сотрудников АО «Корпорация развития Курской области» виновными в хищении 152,8 млн руб. при строительстве линии обороны на границе с Украиной. На троих экс-гендиректору Владимиру Лукину, его бывшему заму Игорю Грабину и бывшему подчиненному Дмитрию Спиридонову назначили 24 года лишения свободы. По делу также осудили экс-главу компании-строителя фортификаций ООО «КТК Сервис» Андрея Воловикова. Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. С осужденных также взыскали указанную сумму ущерба.

Алина Морозова